applesin

Лариса Янущик applesin

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайн

Графический дизайнер. Опыт работы более пятнадцати лет, 10 лет на фрилансе.

Типографская верстка, дизайн для печати и веба, сайты, презентации, инфографика (пакет Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign), продакшен, игры и интерфейсы.

Собранность, пунктуальность, уважительное отношение к правкам и срокам. 

Неукоснительная конфиденциальность в стартапах.

Есть опция редактуры и копирайта.

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Отзывы заказчиков

AntoniOOO
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн обложки книги "Современные технологии применения полиграфа"
Прекрасный специалист, слёту поняла чего мы хотим, поэтому всё получилось даже лучше, чем мы представляли!
Позитивное общение и легкая приемка! Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Создать листовку А6 для печати
Все было сделано просто моментально! Все замечания учла! В итоге волшебный результат и отличное сотрудничество
Точная задача, позитивная коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Evergreen_
Александр 
43 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Дизайн презентационного стола.
Очень довольны сотрудничеством, претензий нет, одни благодарности.
Все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
owl_nagi
Сания 
31 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Перерисовать jpeg'и в psd, добавить страничку
Все здорово!
Позитивный человек и прекрасный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Макет футболки
Отличный макет вышел
Исключительно вежливое и позитивное общение, рекомендую.
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
11 отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
#41
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#403
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
#382