Графический дизайн

Графический дизайнер. Опыт работы более пятнадцати лет, 10 лет на фрилансе.

Типографская верстка, дизайн для печати и веба, сайты, презентации, инфографика (пакет Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign), продакшен, игры и интерфейсы.

Собранность, пунктуальность, уважительное отношение к правкам и срокам.

Неукоснительная конфиденциальность в стартапах.

Есть опция редактуры и копирайта.