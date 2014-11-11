Графический дизайн
Графический дизайнер. Опыт работы более пятнадцати лет, 10 лет на фрилансе.
Типографская верстка, дизайн для печати и веба, сайты, презентации, инфографика (пакет Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign), продакшен, игры и интерфейсы.
Собранность, пунктуальность, уважительное отношение к правкам и срокам.
Неукоснительная конфиденциальность в стартапах.
Есть опция редактуры и копирайта.
Портфолио
- Gear Systems Logo395 просмотров
- Билеты374 просмотра
- Клиника нетрадиционной медицины351 просмотр
- Отчетный альбом конференции в Останкино349 просмотров
- 19 методов укрепления иммунитета347 просмотров
- Ярмарка услуг для домашних питомцев в Нью-Йорке343 просмотра
- Женская организация в Великобритании315 просмотров
- Poster #fiveminsdate333 просмотра
- Портфолио журналиста1509 просмотров
- Книга билингва321 просмотр
- Отчетный буклет проекта Г4б451 просмотр
- Инновации в образовании300 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Прекрасный специалист, слёту поняла чего мы хотим, поэтому всё получилось даже лучше, чем мы представляли!
Ответный отзыв
Позитивное общение и легкая приемка! Рекомендую как отличного заказчика.
$25
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано просто моментально! Все замечания учла! В итоге волшебный результат и отличное сотрудничество
Ответный отзыв
Точная задача, позитивная коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Очень довольны сотрудничеством, претензий нет, одни благодарности.
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую.
$60
10 баллов
10 лет назад
Все здорово!
Ответный отзыв
Позитивный человек и прекрасный заказчик. Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличный макет вышел
Ответный отзыв
Исключительно вежливое и позитивное общение, рекомендую.
Верстка полиграфии
11 отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
#41
Дизайн сайтов
5 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#403
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
#382