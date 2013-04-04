Нарисовать упаковку диска и макет диска

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок287 просмотров

Нужен человек для отрисовки упаковки диска и макета по теме "25 кадр". Быстро и качественно.

Образцы диска в приложении.

Примеры покажу при общении.

12 лет назад
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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