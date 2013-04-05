Дизайн конверта / обложки кросс-проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки414 просмотров
#1$30

Необходимо сделать обложку для конверта кросс-проекта.

Обложка представляет из себя листовку формата А5, которая вкладывается в прозрачный конверт.

Текст обложки:

"Весенний сундучок"

Апрель 2013

Доставляется по коттеджным поселкам Челябинской области

Проект "Лаборатории целевой рекламы", тел.: (351) 232-55-74

www.artget.ru

Оформление должно быть весеннее и радостное.

Сундучок как предмет в оформлении использовать не обязательно.

Основной фон листовки (поля и т.д.) должен быть светлым.

Примеры оформления обложки прошлых лет - во вложенных файлах.

При наличии вопросов спрашивайте.

12 лет назад
Artget
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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