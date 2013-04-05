Необходимо разработать дизайн визитки для интернет-магазина автозапчастей на коммерческий транспорт. Нужен интересный дизайн, несущий максимальную информацию и рекламу компании. Текст, который должен присутствовать на визитке указан в приложении. Максимальный бюджет за шаблон - 500 руб.
Дизайн конверта / обложки кросс-проекта
Необходимо сделать обложку для конверта кросс-проекта.
Обложка представляет из себя листовку формата А5, которая вкладывается в прозрачный конверт.
Текст обложки:
"Весенний сундучок"
Апрель 2013
Доставляется по коттеджным поселкам Челябинской области
Проект "Лаборатории целевой рекламы", тел.: (351) 232-55-74
Оформление должно быть весеннее и радостное.
Сундучок как предмет в оформлении использовать не обязательно.
Основной фон листовки (поля и т.д.) должен быть светлым.
Примеры оформления обложки прошлых лет - во вложенных файлах.
При наличии вопросов спрашивайте.
Заявки фрилансеров
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