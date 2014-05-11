Реконструкция сайта

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Добрый всем день. Кто возьмется за вот такое creardi.by

Добрый день. Хотелось бы узнать о возможности реконструкции сайта, о стоимости, а также о сроках ее проведения. Что необходимо: (сайт написан на Ruby)

1) в квадратах слева (анимация) изменить фото мебели, на фото аксессуаров для кухни таких как : Посуда, Столовые приборы, Аксессуары, Кухонный текстиль, Питьевое стекло, Детская посуда, Сервировка, Коллекции, Брэнды. (фото предоставим)

2) Справа оставить только ТРИ заголовка: Карта сайта, Новости, Контакты

3) Корзина+авторизация

4) Сделать табличный просмотр товара, как тут - http://fabika.ru/cat/63/

5) На главной внизу, ссылки на партнеров

6) Возможность билингвизма

7) Адаптивный дизайн для юзания на планшетах и смартфонах.

Или вообще лучше написать новый сайт?

Заранее благодарен

10 лет назад
Pan_312
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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