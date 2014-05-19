Исправить обмен товаров между 1С и Simpla

Тематика магазина стройматериалы. Нужно сделать следующие: -три цены товара (до 50 тыс. руб., до 100 тыс. руб., от 100 тыс руб.); -разные единицы измерения товаров(метры, штуки, м2, кг); -комбинации товаров и смена цены их вариантов; -генерация прайс листа по товарам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить обмен товаров между 1С, интернет-магазином на Симпла.
Обмен сработал один раз, товары добавились, но сейчас при обмене ничего не происходит.
Доступ к 1С готов предоставить через программу удаленного администрирования.
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