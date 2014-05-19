Исправить обмен товаров между 1С и Simpla

$50
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка150 просмотров
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Требуется настроить обмен товаров между 1С, интернет-магазином на Симпла.

Обмен сработал один раз, товары добавились, но сейчас при обмене ничего не происходит.

Доступ к 1С готов предоставить через программу удаленного администрирования.

10 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
finboss
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отлично выполненная работа! При моем не совсем точном задании Александр сам добрался до сути проблемы и мастерски выполнил задачу. Рекомендую
отличный заказчик рекомендую!
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