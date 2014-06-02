Доработка Prestashop

$100
Интернет-магазиныЗавершен6 заявок160 просмотров
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Нужно доработать следующие пункты на сайте:

1. Не работает корзина. Сделать добавление товара в корзину без перезагрузки страницы, ошибка в вёрстке-не видно ссылки "просмотреть корзину".

2 Не работают фильтры категорий, перевести англоязычные слова.

3. Создание страницы контактов: http://new.svitparketu.com.ua/contact-us

4. Ошибки вёрстки ( текст размещён в бекграунде):

http://new.svitparketu.com.ua/209-terrasnaya-doska

http://new.svitparketu.com.ua/15-parketnaya-khimiya

http://new.svitparketu.com.ua/8-parket

http://new.svitparketu.com.ua/10-probkovoe-pokrytie

http://new.svitparketu.com.ua/7-massivnaya-doska

http://new.svitparketu.com.ua/9-parketnaya-doska

5. Страница товара:

http://new.svitparketu.com.ua/parketnaya-doska/964-dub-mix.html не работают комментарии;

не работает выбор к-ва;

в левую колонку вывести последние просмотренные товары и/или популярные/рекомендуемые;

при добавлении товара в корзину выскакивает ошибка: http://clip2net.com/s/i6BnC2;

6. Добавить ссылку "Производители" в верхнее нав. меню (в самом верху)

7. Отключить вывод новостей и ссылок на главной внизу страницы

8. Регистрация не работает

Prestashop
10 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
green_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель! Хорошо разбирается в даной ЦМС, достаточно быстро выполнил все пункты задания. В общении приятен и положителен. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству.
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