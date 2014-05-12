Интернет магазин на Opencart

Дизайн и верстка уже готовы, нужно повесить на CMS OPENCART, установить необходимые модули.

Так же нужно поставить и настроить модуль синхронизации с 1С 7.7

Спарсить товары с яндекса или откуда либо.

Сценарии очень похожи на сценарии в интернет-магазине евросети

Человек заходит на сайт, при желании он может сразу зарегистрироваться как физ лицо или как юр лицо. Но вероятность такого развития событий маловероятна. Скорее всего, человек сначала будет выбирать товар. Зайдя в карточку понравившегося товара, чел нажимает кнопку "Купить" и товар переносится в корзину. Далее, человек может продолжить выбирать товары, либо переходит в корзину, чтобы оформить покупку. При этом, он может не быть зарегистрированным и авторизованным на сайте. Перейдя в корзину, он видит выбранный товар, стоимость и может изменить количество или удалить данный товар из корзины. Предположим, он все же намерен его купить, соответственно, нажимает кнопку "Оформить заказ" и переходит на вкладку оформления заказа. Там его спрашивают, физик ли он или юр лицо. И далее он вводит ФИО, телефон, имейл и данные по доставке, после чего переходит к оплате. При этом, если человек уже был зарегистрирован на сайте и авторизовался, то все данные уже автоматически будут подставлены в поля. Тут нужно уточнить нюансы по возможным вариантам:

Если человек физ лицо

1) Выбирает самовывоз и оплату наличными в пункте выдачи - поля с адресом доставки не показываются за ненадобностью, кнопки перехода к оплате, соответственно, тоже. Оформляется заказ, с человеком связывается менеджер и информирует, когда он может забрать свой заказ + на почту приходит письмо с уведомлением

2) Выбирает доставку курьером - появляются поля с адресом доставки. Человек их заполняет или же они автоматом заполняются, если чел был зарегистрирован и авторизовался. Далее человек выбирает форму оплаты. Собственно, он может выбрать оплату онлайн, либо оплату наличными при получении товара. Разумеется, большинство людей будут выбирать второе. Если выбрал оплату наличными, то соответственно, на этом процесс останавливается, человек нажимает "Подтвердить заказ" и далее по обычной схеме: с ним связывается менеджер и договаривается о времени доставки. Если же человек решил оплатить покупку онлайн, то переходит к онлайн-оплате (модуль робокассы)

3) Выбирает доставку через EMS Почты России. Происходит автоматический расчет стоимости доставки с помощью EMS (интегрированный модуль по расчету стоимости, исходя из габаритов, веса и адреса). Далее переход к онлайн-оплате. После оплаты, приходит письмо с уведомлением и ссылкой на сайт почты России, где можно отслеживать состояние посылки

Если человек юр лицо

Во всех случаях человек оплачивает покупку по безналу, оплата наличными исключается. Человек заполняет свои реквизиты и ему автоматически выставляется счет. После того, как платеж пройдет, клиенту будет направлен либо курьер, либо отправлена посылка почтой, либо его пригласят забрать товар в пункте выдачи, в зависимости от того, какую форму доставки тот выбрал.

Предполагается, что цены для физ лиц и юр лиц будут одинаковыми

В случае оплаты товара на сайте, происходит автоматическая синхронизация с 1С, где меняется остаток. В остальных случаях, остаток нужно будет менять вручную.

Прошу сразу указывать цену и срок.