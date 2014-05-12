Плагины для joomlshopping

1. Социальные рекомендации. Альтернатива сервису http://paylook.ru/ Нажав на кнопку: “Получить скидку”, посетитель получает обычный купон. Система доступна только для зарегистированных пользователей. Дальнейшая работа купона управляется существующей системой бонусов.

2. В карточке товара автоматически скрывать атрибуты, которые имеют цену 0. В группе товаров скрывать товары, в которых все атрибуты имеют цену 0.

3. На последнем шаге заказа формировать список скрытых полей, которые будут передаваться в гугл е-комерс.