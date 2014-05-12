Здравствуйте, есть 4 шаблона: - Одностраничник - Сайт услуг (визитка) - Интернет-магазин - Портал (готовые решения 1С-Битрикс для Маркетплейс). Нужно сделать их для ThemeForest желательно на WordPress или ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется разработать автомобильный портал (интернет-издание, витрина, услуги и т.д.) с наклоном социальной сети (блоги), примерно так: automobili.ru + smotra.ru / drive2.ru По дизайну, в минимале, все просто. Больше всего интересует, реализация ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать логотип, точнее доработать его, довести до ума. Есть идея, наработки. Более подробней при личном общении. Прошу указывать сразу примерную цену.Логотипы и Знаки67 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется качественное продвижение, нескольких пабликов ВКонтакте, без накрутки ботами, только живые люди! Приличные объемы, настроен на долгое сотрудничество. Рассмотрю любые предложенные варианты. Спасибо за раннее!Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен реферат / доклад, тема: - Спектроанализаторы Объем: ~10 страницы.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен реферат, вопросы: - Философия и религия. - Философия эпохи Возрождения. Объем: 24 страницы.Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется сверстать шаблон под Битрикс. Подробнее при личном общении. Рассмотрю любые предложенные варианты, настроен на долгое сотрудничество. Спасибо!HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно настроить VPS сервер (CentOS) поставить на него «1С-Битрикс: Веб-окружение», а также перенести уже имеющийся сайт. Прошу сразу указывать цену и срок.Системное администрирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна презентация стартапу. Состоящая из: описания, сумма вложений, сроки окупаемости, маркетинг. Наброски есть. Спасибо!Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть идея, нужна помощь с проектом на Kickstarter. Есть пару вопросов. Кто может помочь, готов обсудить условия.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно адаптировать этот themewich.com/previews/?product=edition шаблон WP на LS. Приветствуется долгосрочное сотрудничество, работы будет достаточно. Жду Ваших предложений, цен и сроков. За ранее благодарен!Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно создать калькулятор для просчета порезки трубы. Предлагайте свои варианты, сроки и цены. Спасибо!Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно адаптировать этот http://vk.cc/2HhxtT шаблон WP на Битрикс. Жду Ваших предложений, цен и сроков. За ранее благодарен! Приветствуется долгосрочное сотрудничество, работы будет достаточно.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка туристического сайта (портала) по типу - http://venividi.ru/ Жду Ваших предложений, очень прошу, пожалуйста указывайте сразу срок и цену. Спасибо!Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно натянуть HTML верстку на движок 1C-Битрикс. Пример: http://themes.ikreativ.com/?theme=duo%20htmlСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн и верстка уже готовы, нужно повесить на CMS OPENCART, установить необходимые модули. Так же нужно поставить и настроить модуль синхронизации с 1С 7.7 Спарсить товары с яндекса или откуда либо. ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественно написать бизнес план для цифрового агентства, хотя бы поверхностно. Спасибо!Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! В команду требуется опытный дизайнер, знающий AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, на постоянное сотрудничество, желательно с Харькова. Заинтересованных прошу, скидывать свои работы и указывать свою ценовую политику. Спасибо!Фирменный стиль26 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужны небольшие правки в WordPress + WooCommerce. Подробнее при личном общении!Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад