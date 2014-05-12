mdpca

Богдан mdpca

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужна помощь с проектом на Kickstarter
Очень качественная постановка задач, оперативная проверка и оплата. Рекомендую.
Выполненной работой остался доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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