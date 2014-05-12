Парсинг/Интеграция ИМ

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Есть сайт http://animexpress.ru/

Хотелось что бы в нашем каталоге товаров появлялись товары с сайта amiami.com

с описанием, ценой в рублях и нашим вотермарком

то есть необходимо произвести интграцию / постоянный парсинг товаров

пишите ваши предложения

(возможно на другой цмс)

10 лет назад
moggett
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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