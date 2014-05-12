Парсинг/Интеграция ИМ

Нужен человек хорошо знающий систему insales и опытом создания и доработки магазинов на этой системе, на постоянные доработки по магазину. От вас требуется 1-2 магазина на этой системе в портфолио, и стоимость 1 часа работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://animexpress.ru/
Хотелось что бы в нашем каталоге товаров появлялись товары с сайта amiami.com
с описанием, ценой в рублях и нашим вотермарком
то есть необходимо произвести интграцию / постоянный парсинг товаров
пишите ваши предложения
(возможно на другой цмс)
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Cлетели настройки размеров картинок в категориях интернет-магазина на Joomla 2.5 в кратких описаниях товаров: теперь изображения более мелкие, кроме того, отсутствуют пробелы между кратким описанием и изображением. Необходимо поправить.Завершен10 лет назад
- $20
Необходимо подключить к магазину на Opencart сервис по продаже в кредит "yes-credit", инструкция и необходимые скрипты и файлы от кредитной организации имеются.Завершен10 лет назад
1. Социальные рекомендации. Альтернатива сервису http://paylook.ru/ Нажав на кнопку: “Получить скидку”, посетитель получает обычный купон. Система доступна только для зарегистированных пользователей. Дальнейшая работа купона управляется существующей системой бонусов. 2. В карточке товара автоматически скрывать атрибуты, ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, коллеги. Требуется разработка интернет-магазина для одежды. Весь дизайн будем разрабатывать самостоятельно, речь идет только о программной реализации. Прилагаю более-менее подробное ТЗ к описанию проекта. Ждем ваших предложений по стоимости и срокам. Было бы желательно, ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно на странице категории приладить работу настраиваемого поля "атрибут корзины" также как в карточке товара: список вариантов, при выборе варианта цена меняется без перезагрузки страницы.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется настроить обмен товаров между 1С, интернет-магазином на Симпла. Обмен сработал один раз, товары добавились, но сейчас при обмене ничего не происходит. Доступ к 1С готов предоставить через программу удаленного администрирования.Завершен10 лет назад
- $10
Требуются небольшие доработки интернет-магазина на 1С-Битрикс: 1. Добавление отображения статуса наличия товара в списке товаров (в наличии, в ожидании, под заказ) 2. Добавить фильтр для вывода только тех товаров, которые есть в наличииЗавершен10 лет назад
Доработать систему скидок в интернет магазине на virtuemart2. Задача: сделать расчет скидки от общей суммы заказа. У магазина есть 2 вида покупателей (розничные и оптовые с фикс. скидкой)Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад