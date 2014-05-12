Мелкая правка сайта на Joomla 2.5

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки149 просмотров
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Cлетели настройки размеров картинок в категориях интернет-магазина на Joomla 2.5 в кратких описаниях товаров: теперь изображения более мелкие, кроме того, отсутствуют пробелы между кратким описанием и изображением. Необходимо поправить.

Joomla
10 лет назад
siesta24
Елена 
58 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Мелкая правка оказалась не очень-то мелкой. Александр проявил себя как грамотный, опытный, настойчивый и очень аккуратный исполнитель. Ошибку нашел, исправил, дал консультацию для избежания подобных ошибок в дальнейшем! Спасибо большое, обязательно обращусь еще раз.
С Еленой замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!
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