Мелкая правка сайта на Joomla 2.5

Добрый всем день. Кто возьмется за вот такое creardi.by Добрый день. Хотелось бы узнать о возможности реконструкции сайта, о стоимости, а также о сроках ее проведения. Что необходимо: (сайт написан на Ruby) 1) в квадратах слева (анимация) ...