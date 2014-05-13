Подключить к Opencart сервис по продаже в кредит

Андрей, высококлассный специалист! Сделал все быстро и качественно. Всегда на связи! Общение очень грамотное, использует не только переписку, но так же и голосовую связь и демонстрацию экрана. Всем рекомендуем! Будем продолжать с ним работать и дальше.