Подключить к Opencart сервис по продаже в кредит

1. Социальные рекомендации. Альтернатива сервису http://paylook.ru/ Нажав на кнопку: “Получить скидку”, посетитель получает обычный купон. Система доступна только для зарегистированных пользователей. Дальнейшая работа купона управляется существующей системой бонусов. 2. В карточке товара автоматически скрывать атрибуты, ...
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Необходимо подключить к магазину на Opencart сервис по продаже в кредит "yes-credit", инструкция и необходимые скрипты и файлы от кредитной организации имеются.
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