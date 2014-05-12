Интернет-магазин под автозапчасти

Есть сайт http://animexpress.ru/ Хотелось что бы в нашем каталоге товаров появлялись товары с сайта amiami.com с описанием, ценой в рублях и нашим вотермарком то есть необходимо произвести интграцию / постоянный парсинг товаров пишите ваши предложения (возможно на другой цмс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Пару дней погугглив, сделали выводы, что:
1. У магазинов автозапчастей специфика есть из-за которой обычная CMS не подойдёт без доработки.
2. Везде советуют что-то там на основе базы tecdoc. Но там будут запчасти либо вручную вбиваться прежде всего.
Пойдёт ли такой вариант допустим OpenCart взять и к нему что-то дописать, допилить, есть готовые плагины может.
И что если экспортировать данные из 1с? Ну там о наличии товара например.
Какие будут предложения? Не стесняйтесь пожалуйста, предлагайте.
Ориентируемся на бюджетный вариант. Ну то есть готовую систему за тысяч 10 я уже видел но free CMS+плагины или расширения и т.д.... это должно намного дешевле выйти полагаю.
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