Интернет-магазин под автозапчасти

Здравствуйте.

Пару дней погугглив, сделали выводы, что:

1. У магазинов автозапчастей специфика есть из-за которой обычная CMS не подойдёт без доработки.

2. Везде советуют что-то там на основе базы tecdoc. Но там будут запчасти либо вручную вбиваться прежде всего.

Пойдёт ли такой вариант допустим OpenCart взять и к нему что-то дописать, допилить, есть готовые плагины может.

И что если экспортировать данные из 1с? Ну там о наличии товара например.

Какие будут предложения? Не стесняйтесь пожалуйста, предлагайте.

Ориентируемся на бюджетный вариант. Ну то есть готовую систему за тысяч 10 я уже видел но free CMS+плагины или расширения и т.д.... это должно намного дешевле выйти полагаю.