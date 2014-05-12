Сайт на WebAsyst Shop-Script 5 по готовому дизайну

Дизайн и верстка уже готовы, нужно повесить на CMS OPENCART, установить необходимые модули. Так же нужно поставить и настроить модуль синхронизации с 1С 7.7 Спарсить товары с яндекса или откуда либо. Сценарии очень похожи на сценарии в интернет-магазине ...