Модуль подбора товаров по параметрам (Opencart)

Требуется разработка интернет магазина на OpenCart с парсером товаров. Более конкретно, объясню по скайпу. Оставляйте скайп и ориентировочную стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подключить фильтр товаров для opencart
Пример как должно выглядеть http://www.filter-batteries.brilliantcontract.net/
Как должно быть на сайте (подбор по двум категориям: авто и мото): http://pumpshooter.com/U0oSVhsl?1400349753
Дерево параметров:
Марка 1
— Модель 1
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
— Модель 2
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
— Модель 3
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
Марка 2
— Модель 1
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
— Модель 2
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
— Модель 3
------ Модицификация 1
------ Модицификация 2
------ Модицификация 3
Последовательный выбор параметров: Марка-Модель-Модицификация.
Склоняюсь к YMM (Vehicle Year Make Model Engine Filter), т.к. в нем есть необходимый функционал.
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