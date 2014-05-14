Модуль подбора товаров по параметрам (Opencart)

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок550 просмотров
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Подключить фильтр товаров для opencart

Пример как должно выглядеть http://www.filter-batteries.brilliantcontract.net/

Как должно быть на сайте (подбор по двум категориям: авто и мото): http://pumpshooter.com/U0oSVhsl?1400349753

Дерево параметров:

Марка 1

— Модель 1

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

— Модель 2

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

— Модель 3

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

Марка 2

— Модель 1

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

— Модель 2

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

— Модель 3

------ Модицификация 1

------ Модицификация 2

------ Модицификация 3

Последовательный выбор параметров: Марка-Модель-Модицификация.

Склоняюсь к YMM (Vehicle Year Make Model Engine Filter), т.к. в нем есть необходимый функционал.

OpenCart
10 лет назад
broccolidev
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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