Брокколи создает интерактивные решения для бизнеса. Мы считаем, что сайт в первую очередь должен быть удобным и понятным. На этих принципах у нас строится дизайн интерфейсов, программирование функционала и создание контента.

У нас разработка сайтов — это командная работа программистов, дизайнеров, аналитиков и проект-менеджеров. Мы оперативно выполняем как отдельные задачи, так и комплексные решения.

Мы помогаем, когда клиенту нужны:

• Разработка образа компании или бренда для интернет-пространства.

• Создание сайтов, сложных высоконагруженных проектов для веб и мобильных устройств.

• Обеспечение комплексного сопровождения и поддержки веб-ресурсов, брендов в интернете.

http://www.weblancer.net/users/broccolidev/portfolio/