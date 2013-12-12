broccolidev

Нужно клонировать модуль в opencart, т.е. чтобы клон работал как самостоятельный модуль, не конфликтовал и не пересекался с донором.
Брокколи создает интерактивные решения для бизнеса. Мы считаем, что сайт в первую очередь должен быть удобным и понятным. На этих принципах у нас строится дизайн интерфейсов, программирование функционала и создание контента.
У нас разработка сайтов — это командная работа программистов, дизайнеров, аналитиков и проект-менеджеров. Мы оперативно выполняем как отдельные задачи, так и комплексные решения.
Мы помогаем, когда клиенту нужны:
• Разработка образа компании или бренда для интернет-пространства.
• Создание сайтов, сложных высоконагруженных проектов для веб и мобильных устройств.
• Обеспечение комплексного сопровождения и поддержки веб-ресурсов, брендов в интернете.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Подключить фильтр товаров для opencart Пример как должно выглядеть http://www.filter-batteries.brilliantcontract.net/ Как должно быть на сайте (подбор по двум категориям: авто и мото): http://pumpshooter.com/U0oSVhsl?1400349753 Дерево параметров: Марка 1 — Модель 1 ------ Модицификация 1 ------ Модицификация 2 ------ Модицификация ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Несколько проектов. Правка багов, изменения и дополнения в верстке, разработка нового функционала. Кто заинтересовался - присылайте ссылки на работы и указывайте что конкретно выполняли. Ставка 450р \ час.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сверстать к утру или максимум к обеду. (по мск) Ваши цены за 1 страничник сюда. исходник в EPSHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо векторизовать растровое изображение. 150р.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад