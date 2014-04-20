Растр в вектор

$5
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Завершен2 заявки162 просмотра

Необходимо векторизовать растровое изображение.

150р.

11 лет назад
broccolidev
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Всё ок.
чёткое тз. своевременная оплата. всегда на связи

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freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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