Отрисовать в кореле.

Есть рисунок МОТОЭВОЛЮЦИЯ.

Требуется:

- отрисовать в упрощенном виде, то есть совсем мелкие детали не нужны (как вариант отрисовать в духе комиксов либо на ваше усмотрение).

- добавить текст МОТОЭВОЛЮЦИЯ снизу (что бы смотрелось лаконично).

Требуется учесть, что данное изображение будет наноситься на футболки, кружки и пр. Так же будет использоваться в вышивке.

Оплата Яндекс-деньги или перевод на карту СБ.

Исполнитель будет выбран по работам в портфолио.