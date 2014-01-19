Отрисовать визитку в кривых (срочно)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок160 просмотров

Имеется макет визитки, нужно отрисовать в кореле для печати

Смотрите прикрепленный фал макета (логотип академии здоровья в кривых предоставлю)

Очень срочно, нужно сегодня

11 лет назад
health-academy
Денис 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Все отлично, работа выполнена в срочном порядке в срок. визитки напечатали, к выставке успели) Спасибо Инне.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад