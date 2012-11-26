health-academy

Нужно сегодня сверстать не сложный лендинг. верстальщик с кем работал сейчас временно не работает. Мы разрабатываем примерно 10 лендингов в месяц, поэтому хотелось бы найти исполнителя на постоянку.
- $40HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $120
Нужно разработать логотип согласно ТЗЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно сверстать главную страницу интернет-магазина. Требования - Ширина фиксировання под минимальное разрешение 1024 пикс. - Валидный код - Блочная верстка - Кроссбраузерность Так же в версте нужно сделать: - выпадающее меню - слайдер - скроллинг товаров - "плавающая корзина" которая появляется как мы прокрутили ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
В связи с внедрением новых модулей в интернет-магазин azd.su требуется очень качественный современный редизайн. ТЗ будет чуть позже предоставлено выбранному исполнителю. К выбору исполнителя подойду серьезно, буду изучать портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Имеется интернет-магазин, где реализована простая хтмл форма подписки, методом post передающая подписчиков в сервис pechkin-mail, после чего юзер редиректится на страницу с информацией о успешной подписке, которая находится на стороне печкина (это и не устраивает) Нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется макет визитки, нужно отрисовать в кореле для печати Смотрите прикрепленный фал макета (логотип академии здоровья в кривых предоставлю) Очень срочно, нужно сегодняИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Имеется сайт на движке OpenCart Нужно подправить модуль вывода меток (тэгов), а именно: - Дублируются метки - Выводятся не все метки и в рандомном порядке, нужно сделать вывод всех меток и по алфафиту - Если в админке заданы метки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт на UMI CMS. С недавнего времени обнаружили, что он перестал работать, при заходе на сайт видим просто белый лист. насколько помню на сервере обновлялся Zend, возможно это и есть причина. Нужно разобраться, и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Имеется интернет-магазин на PHPShop. В связи с ростом магазина возникла острая необходимость в оптимизации бизнес процессов, а следовательно в доработке и улучшение стандартного движка под наши нужды. Ищем исполнителя, толкового программиста. Очень важно иметь навык работы с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Имеется сайт на Shop-Script Изначально все было в кодировке cp1251. сейчас поменяли кодировку и в кодировке UTF-8 не корректно отображается содержимое базы. Нужно доделать, чтобы все корректно работало в UTF-8Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Для интерент-магазина azd.su требуется разработать: 1. Дизайн визиток. 2. Дизайн карманного календарика на 2013 год. Предоставлю логотип в векторе. В процессе разработки необходимо учитывать деятельность компании.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Имеется логотип в формате PSD, его нужно качественно отрисовать в Кореле. Естественно без потери визуальных эффектов:) Логотип пойдет в полиграфию.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад