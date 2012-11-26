health-academy

Денис Громов health-academy

 
43 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка Лендинга

    $40

    Нужно сегодня сверстать не сложный лендинг. верстальщик с кем работал сейчас временно не работает. Мы разрабатываем примерно 10 лендингов в месяц, поэтому хотелось бы найти исполнителя на постоянку.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать шаблон интернет-магазина

    $100

    Нужно сверстать главную страницу интернет-магазина. Требования - Ширина фиксировання под минимальное разрешение 1024 пикс. - Валидный код - Блочная верстка - Кроссбраузерность Так же в версте нужно сделать: - выпадающее меню - слайдер - скроллинг товаров - "плавающая корзина" которая появляется как мы прокрутили ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    $1000

    В связи с внедрением новых модулей в интернет-магазин azd.su требуется очень качественный современный редизайн. ТЗ будет чуть позже предоставлено выбранному исполнителю. К выбору исполнителя подойду серьезно, буду изучать портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать скрипт подписки на интернет-магазине

    $50

    Имеется интернет-магазин, где реализована простая хтмл форма подписки, методом post передающая подписчиков в сервис pechkin-mail, после чего юзер редиректится на страницу с информацией о успешной подписке, которая находится на стороне печкина (это и не устраивает) Нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка модуля вывода меток в OpenCart

    $50

    Имеется сайт на движке OpenCart Нужно подправить модуль вывода меток (тэгов), а именно: - Дублируются метки - Выводятся не все метки и в рандомном порядке, нужно сделать вывод всех меток и по алфафиту - Если в админке заданы метки ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для специалиста по UMI CMS

    $50

    Есть сайт на UMI CMS. С недавнего времени обнаружили, что он перестал работать, при заходе на сайт видим просто белый лист. насколько помню на сервере обновлялся Zend, возможно это и есть причина. Нужно разобраться, и ...

    UMI.CMS
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка магазина на PHPShop

    $1000

    Имеется интернет-магазин на PHPShop. В связи с ростом магазина возникла острая необходимость в оптимизации бизнес процессов, а следовательно в доработке и улучшение стандартного движка под наши нужды. Ищем исполнителя, толкового программиста. Очень важно иметь навык работы с ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести shop-script в UTF

    $50

    Имеется сайт на Shop-Script Изначально все было в кодировке cp1251. сейчас поменяли кодировку и в кодировке UTF-8 не корректно отображается содержимое базы. Нужно доделать, чтобы все корректно работало в UTF-8

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визиток и карманного календарика

    $50

    Для интерент-магазина azd.su требуется разработать: 1. Дизайн визиток. 2. Дизайн карманного календарика на 2013 год. Предоставлю логотип в векторе. В процессе разработки необходимо учитывать деятельность компании.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип в кривых

    $50

    Имеется логотип в формате PSD, его нужно качественно отрисовать в Кореле. Естественно без потери визуальных эффектов:) Логотип пойдет в полиграфию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Сверстать шаблон интернет-магазина
Хороший заказчик. Рекомендую.
Отличный верстальщик
Ответный отзыв
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$42
10 баллов
9 лет назад
Верстка Лендинга
Супер заказчик советую все очень хорош в общение. Не обманывает деньги присылает вовремя.
Все отлично, верстку сделал оперативно и качественно. Некоторые очевидные моменты доработал самостоятельно, которые не были отражены в макете (например эффекты наведения мышки на кнопки). Однозначно сотрудничать буду на постоянной основе.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Спасибо за интересный проект.
Все сделано на отлично
Ответный отзыв
iyava666
Инна 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать визитку в кривых (срочно)
Отличный заказчик, рекомендую.
Все отлично, работа выполнена в срочном порядке в срок. визитки напечатали, к выставке успели) Спасибо Инне.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для магазина музыкальных тов.
Денис, спасибо за прекрасное сотрудничество! Все отлично - подробное тех.задание, вежливое общение, моментальная обратная связь и адекватные корректировки, оплата незамедлительная и в полном объеме. Рекомендую Вас, как одного из самых порядочных заказчиков!
Светлане спасибо за работу. Получили то что хотели, даже было трудно выбрать из предложенных вариантов, т.к. нравилось 3 из 4 предложенных вариантов! Что говорит о качестве выполнения и четкости понимания поставленной задачи. За логотипами - рекомендую)
Ответный отзыв