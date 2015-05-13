Верстка Лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок222 просмотра

Нужно сегодня сверстать не сложный лендинг.

верстальщик с кем работал сейчас временно не работает. Мы разрабатываем примерно 10 лендингов в месяц, поэтому хотелось бы найти исполнителя на постоянку.

10 лет назад
health-academy
Денис 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
10 лет назад
$42
1 день
Все отлично, верстку сделал оперативно и качественно. Некоторые очевидные моменты доработал самостоятельно, которые не были отражены в макете (например эффекты наведения мышки на кнопки). Однозначно сотрудничать буду на постоянной основе.
Супер заказчик советую все очень хорош в общение. Не обманывает деньги присылает вовремя.

Заявки фрилансеров

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
10 лет назад

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