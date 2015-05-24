Верстка и сборка на Битрикс

Сверстать и натянуть макет нового дизайна для сайта alfa-trance.ru на битриксе с сохранением дерева сайта,контента,функционала .1 главная + 1 внутренняя. Доп. задача - после верстки как можно меньше потерять позиции в ранжировании у поисковых систем.

Копия макета в приложении. (PSD также в наличии)

Сроки,стоимость.