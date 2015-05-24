Верстка и сборка на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок176 просмотров

Сверстать и натянуть макет нового дизайна для сайта alfa-trance.ru на битриксе с сохранением дерева сайта,контента,функционала .1 главная + 1 внутренняя. Доп. задача - после верстки как можно меньше потерять позиции в ранжировании у поисковых систем.

Копия макета в приложении. (PSD также в наличии)

Сроки,стоимость.

10 лет назад
vapor
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jxn2006
Виктор 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$150
3 дня
Все выполнено качественно, дополнительные пожелания учел и оперативно доработал!
Все прошло хорошо, все довольны результатом

Заявки фрилансеров

jxn2006
Виктор 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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