Сверстать раздел на сайте.

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Завершен3 заявки132 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо выложить готовый макет страницы на сайт. Адрес страницы вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1260453581.htm

В приложении макет страницы в PSD

Сразу говорю, админка самописная, на базе Smarty, там не очень всё удобно.

Работа нужна сегодня

10 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$21
1 день
Казалось бы не самый сложный проект по вёрстке одной страницы перерос в трудный из-за того, что сайт старый, написан давно, а админка прекратила обновлятся в 2009 году. Тем не менее, Дмитрий быстро вник в проблему и завершил всё до конца. Срок оказался в два раза короче заявленного даже при наличии некоторых трудностей. В общем, рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Сам обязательно обращусь ещё.
Заказчик ставит точные задание, советую всем.

Заявки фрилансеров

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад

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