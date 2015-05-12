Сверстать раздел на сайте.

Казалось бы не самый сложный проект по вёрстке одной страницы перерос в трудный из-за того, что сайт старый, написан давно, а админка прекратила обновлятся в 2009 году. Тем не менее, Дмитрий быстро вник в проблему и завершил всё до конца. Срок оказался в два раза короче заявленного даже при наличии некоторых трудностей. В общем, рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Сам обязательно обращусь ещё.