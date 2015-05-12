Верстка и натяжка на Joomla 3

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Фикс - 1024px, кроссбраузерность (работа в IE8 обязательна), аккуратный и продуманный код, W3C.

Пишите стоимость, сроки и условия оплаты.

Joomla
10 лет назад
_zheka_007
Евгений 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dev-max
Шейко 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$42
1 день
Не понимаю зачем брать работу и пропадать... Может на это есть причины, но мне об этом не сказали. Договорились на 13.05 - утром результаты и правки - в обед сдача все - человек пропал. Спасибо, но я Вас ждать не буду. Вы сами назначили сроки, я их уточнил 3 раза - Вы подтвердили. Дальше все интереснее. 14.05 [10:00:15] Max Dev: вы тут? [10:00:28] я: да [10:00:44] Max Dev: Прошу прощения за пропажу [10:00:56] Max Dev: Были личные проблемы и вопросы [10:01:07] Max Dev: Как мы можем урегулировать наши вопросы? [10:01:09] Max Dev: Я предлагаю [10:01:23] Max Dev: Сделать вам проект бесплатно и отдать завтра [10:01:32] Max Dev: Вас устроит? [10:03:32] я: я заплатил уже другому человеку, и не могу требовать назад деньги. [10:04:43] Max Dev: Я не брал у вас предоплат и готов сделать работу. Просто возникли серьезные обстоятельства, которые не позволили мне выполнить ее в срок [10:05:21] я: есть идея одна. у меня есть сайт в разработке. там нужно поправить верстку. оптимизировать что-бы быстрее открывался. Ну а что? человек предложил, выполнить что то, тем самым загладив свой косяк. Я почему то (внутренне) не хотел, что бы он что то делал - но мне как то совестно что ли стало... или как сказать, дать второй шанс... всякое бывает... Да и работы немного, ну может на 2-3 часа. [10:05:40] Max Dev: дайте ссылку и напишите список правок [10:06:56] я: 1. нужно убрать мобильную версию 2. сделать под 1024 нормальные медиа запросы 3. сделать что бы открывалось быстрее [10:09:30] Max Dev: нужен фтп доступ Через какое то время, странный вопрос [10:21:19] Max Dev: У вас есть бекап на всякий случай? [10:22:48] я: нет Сайт вырубается, фатальные ошибки в коде. Круто ?!? Ну если не знаешь, как делать, зачем браться? или это специально все? За это время человек написал мне один раз: Все будет хорошо! и больше не отвечал. Я дал срок до 22:00 привести сайт в рабочее состояние, но увы... Если это попытка навредить мне за первый комментарий - бекаб я на хостинге организую. Жаль время, которое я потратил на общение и на писанину всего, что выше. PS: Я не ограничивал человека по времени во втором задании, но сам факт, что сайт не работает целый день, что на нем ничего нельзя делать, что человек просто не отвечает в скайпе (хотя в сети, статусы постоянно прыгают) и не говорит ничего относительно сроков, когда заработает... думаю, что это самое не приятное. В общем работа с данным исполнителем - это не работа, а мучение! Я не советую кому либо, что либо заказывать у данного человека! А так же все что связанно с http://dev-max.net - это его сайт.

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dev-max
Шейко 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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