Есть рабочий сайт, необходимо внести изменения в верстку (изменить шапку, подвал, добавить блоки, поменять внешний вид некоторых страниц с использованием стилей Jquery UI) На сайте установлена система управления (самописная), все объяснения по ...
Верстка страницы
заявки принимаются только от аккаунтов старше 3 лет, для исключения всех "ботофейков" и неопытных. простая адаптивная верстка внутренней страницы.
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