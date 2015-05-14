Качественно сверстать 1 страницу на Bootstrap 3

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Завершен4 заявки206 просмотров

Добрый день, колеги! :)

Пожалуйста, читайте до конца. Давайте ценить время друг друга

Макет качественный. Увеличенный в 2 раза - для ретины. Верстаете обычную версию. Потом копируете файлы и делаете отдельную копию под Ретина - отдельная retina.css + картинки в HTML "img src="img/retina/картинка..."

Меню прилипающее + Scroll Spy + прокрутка к секциям при нажатии

PingYo - картинки справа - это будет анимация. Вы НЕ анимируете. Просто картинкой для наглядности

Карта - картинка или фон-картинка

HTML 5 / CSS 3 / Bootstrap 3.3.4 - последняя версия

Минимум картинок, масимум CSS.

Например:

серый блок над картой "1st Floor, 2 Woodberry Grove...". Треугольник серого блока справа:

border: transparent 10px solid;

border-left: #ccc 10px solid;

Pixel Perfect - проверю

Кроссплатформенность - Windows, Mac, iOS, Android

Кроссбрузерность, валидность, спрайты.

Проверю в BrowserStack!

IE 8 - опускаем CSS 3. Подключаем respond.min.js, html5shiv.js

В ЗАВКУ ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! ВКЛЮЧИТЕ:

1

Примеры верстки на Bootstrap 3

2

Срок - сколько дней после взятия проекта

3

Цену

ЗАЯВКИ БЕЗ ОТВЕТОВ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ

Спасибо. Хорошего дня !

AndroidBootstrapCSSHTMLiOS
10 лет назад
Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

v3post
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Виталий выполнил отличную адаптивную верстку на Bootstrap. Код очень чистый, Bootstrap ипользован по максимуму. В SASS, кстати. Человек с серьезным подходом и совестным отношением. Стоит отметить, что создал прекрасную поддержку Internet Explorer 8. Кроссбраузерность ,кроссплатформенность - само собой. Цена хорошая, срок хороший. Я очень доволен. Спасибо, Виталий :)
Рекомендую Федора, отличный заказчик! Всегда онлайн, четкое тз, оплата своевременная! Приятно работать с такими людьми! =)

Заявки фрилансеров

v3post
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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