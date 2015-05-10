Шаблон для SimplaCMS

Здравствуйте!

Необходимо сделать копию сайта (дизайн+ верстка можно смело выкачать дизайн и натянуть) (шаблон под стандартный функционал SimplaCMS) сайта: http://goo.gl/eyrt1J

Повторюсь — нужен внешний вид 1 в 1 из функционала только, что есть в стандартной CMS

От вас сроки, стоимость и удобный для вас способ оплаты.