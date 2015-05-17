Необходимо сверстать и установить на CMS магазин с формой заказа. Скриншоты в приложении. В заявке указывайте ориентировочные сроки и стоимость.
Адаптивная верстка главной и внутренней страницы по готовому PSD
Здравствуйте, гуру мастера!
В наличии имеется две готовые странице в PSD формате, дизайн готовил один из лучших дизайнеров веблансера.
Главная страница имеет 4 адаптивных макета в PSD формате 320, 480, 768 и 980 px.
Внутренняя страница так же имеет 4 адаптивных макета в PSD формате 320, 480, 768 и 980 px.
Что требуется?
Нужна чистая, адаптивная, семантическая, кроссбраузерная верстка. Основной упор сделать на мобильную версию.
Кто знаком с шаблонами Joomla 3, большой плюс. Вашу верстку буду самостоятельно одевать на шаблон Joomla.
Макеты отправлю в личку.
Только опытные мастера.
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