http://nakedbiz.net/lp/startup2/ - скопировать этот лейдинг Далее, на него добавить этот текст: https://docs.google.com/document/d/1uZdv8xv_SQmOHfimRktG6DlV4JDEVGpqgz8fuM8WC9k/edit И в шапке заменить фото, на это http://pixs.ru/showimage/15.jpg_8247545_17247620.jpg То есть задача, ...
Css вертка Magento 1.9
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