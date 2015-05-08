Css вертка Magento 1.9

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка146 просмотров

К готовому дизайну сделать css (responsive design) Вёрстку, Magento Версия 1.9. Для тех кто не знаком с Магазином просьба работу не предлагать, нужен человек знающий Magento, имею много маленьких работ, ищу фрилансера, интернет фирма не особо интересует, нужна быстрая реакция на задания.

CSSMagento
10 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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