Сделать верстку 1 странички, валидно, кроссебраузерно еще нужно подключить скрипты отправки сообщения на почту и всплывающее окна
Программирование на jQuery
Для формы (http://ips.16mb.com/tickets/) написать красивый эффект появления/исчезновения.
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