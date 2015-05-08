Создание меню

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка148 просмотров

Вот здесь (ips.16mb.com/tickets/)

Сделать меню схлопывающимся в гармошку для мобильных устройств.

10 лет назад
Babel
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Быстро и четко. Рекомендую.
Все хорошо. Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Личный кабинет

    $60

    Ищу опытного исполнителя, который работал на движке MODx Evo. Надо создать личный кабинет со всеми примочками 1. Должен быть похож на Админку Раздел: Информация о заказе Там должна быть фотография товара, ...

    MODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка двух сайтов

    Необходимо сверстать два похожих сайта, затем привязать их джумле или вордпрессу. Макеты нарисованы на бумаге, подробные детали + макеты скину исполнителю. Ничего сложного. Прошу сразу указать хотя-бы примерную стоимость.

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Корректировки сайта на Wordpress

    Добрый день, Необходимо доработать шаблон сайта на Wordpress http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/. Задание прилагается. Сайт в процессе создания (выполняется update и перенос на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru). При успешном выполнении будут новые задачи ...

    PHPWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Адаптировать сайт под мобильные устройства и поправить ошибки. Информационный сайт, единый шаблон для всех страниц CMS - MODX Evo Задача, чтобы сайт прошел 2 теста от Google: 1. Проверка ...

    MODX
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку на Wordpress шаблоне

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Нужно поправить верстку на мобильной версии для сайта www.polmol.ru Сейчас слетел чат и текст на слайдере не респонзится. Прилагаю скрин с поломанной версткой. Бюджет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить сверст. простой блок на сайт

    $6

    Нужно установить уже сверстанный блок для анонсов статей, до блоков "последние новости" на сайт в левый сайдбар http://rybalka-v-rossii.ru/ . Блоков всего 8 штук. Пробовал устанавливать, но почему то плывет верстка. Оплата 300р. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад