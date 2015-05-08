Верстка двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки105 просмотров

Необходимо сверстать два похожих сайта, затем привязать их джумле или вордпрессу. Макеты нарисованы на бумаге, подробные детали + макеты скину исполнителю. Ничего сложного. Прошу сразу указать хотя-бы примерную стоимость.

JoomlaWordPress
10 лет назад
webhouse
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mykhailo_d
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$180
14 дней
Рекомендую, все выполнил быстро, качественно и за умеренные деньги .
Евгений отличный заказчик. Было очень приятно работать и общаться. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

mykhailo_d
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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