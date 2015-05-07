Требуется верстка страницы статьи под bootstrap (динамика)
Оптимизировать 3 страницы сайта
Есть три страницы сайта.
Необходимо
1)На 1й странице сделать загрузку формы на сервер ( в том числе фото перетаскиванием ) на браузерах
IE 10 и выше , Firefox, Chrome, Safari, iOS Safari, Браузер Android, Chrome for Android.
Cейчас работает но не везде.
2) Одинаковое отображение и поведение страниц 1,2,3 в браузерах из пп.1. Сейчас, например, поведение в ie и chrome отличается.
3) Подчистить код (html,css,js): убрать лишнее, стили вынести, оптимизировать.
Главное чтобы отображение, поведение осталось прежним прежним, а код стал проще и чище.
Интересуют сроки и цена. Вопросы?
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