Оптимизировать 3 страницы сайта

Есть три страницы сайта.

Необходимо

1)На 1й странице сделать загрузку формы на сервер ( в том числе фото перетаскиванием ) на браузерах

IE 10 и выше , Firefox, Chrome, Safari, iOS Safari, Браузер Android, Chrome for Android.

Cейчас работает но не везде.

2) Одинаковое отображение и поведение страниц 1,2,3 в браузерах из пп.1. Сейчас, например, поведение в ie и chrome отличается.

3) Подчистить код (html,css,js): убрать лишнее, стили вынести, оптимизировать.

Главное чтобы отображение, поведение осталось прежним прежним, а код стал проще и чище.

Интересуют сроки и цена. Вопросы?