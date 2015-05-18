Скопировать верстку и адаптировать под сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок222 просмотра

Добрый день!

Интересует цена на следующую работу:

Есть сайт http://mobile.walmart.com

Нужно сделать аналог - но с учетом "родительского" сайта (его сообщу исполнителю)

Интересует только верстка, т.е в качестве завершенной работы принимаю html+css+(возможно) javascript 2-3 страниц

Сайт родитель небольшой корпоративный сайт с интернет-магазином.

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
Kuptsov
Павел 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
4 дня
Отлично выполненный заказ! Обязательно будем сотрудничать еще!
Всегда приятно работать с заказчиками, для которых главное - это качество, они не торопят, не заставляют сбрасывать промежуточные результаты, они ставят задачу и доверяются профессионализму исполнителя. Обычно, такие люди - это люди хорошо организованные, им многое удаётся, потому что все движется своим чередом, решения они принимают взвешенно и рассудительно, к таким людям относится Павел. -Это моё мнение, которое сложилось в процессе работы над проектом. Взаимное доверие - идеальный вариант отношений между заказчиком и исполнителем. Желаю Павлу успехов в проектах! С удовольствием приму предложение о сотрудничестве в других его проектах.

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DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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