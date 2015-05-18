Скопировать верстку и адаптировать под сайт

Всегда приятно работать с заказчиками, для которых главное - это качество, они не торопят, не заставляют сбрасывать промежуточные результаты, они ставят задачу и доверяются профессионализму исполнителя. Обычно, такие люди - это люди хорошо организованные, им многое удаётся, потому что все движется своим чередом, решения они принимают взвешенно и рассудительно, к таким людям относится Павел. -Это моё мнение, которое сложилось в процессе работы над проектом. Взаимное доверие - идеальный вариант отношений между заказчиком и исполнителем. Желаю Павлу успехов в проектах! С удовольствием приму предложение о сотрудничестве в других его проектах.