Bootstrap верстка

Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ оказалось что верстка не адаптивная либо адаптивная но работает как-то не так.

Нужно это исправить и сделать нормальное отображение для мобильных устройств.

Сайт на вордпресс но с не стандартной темой. Дизайн на заказ делался.

Сайт в приложении.