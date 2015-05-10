Здравствуйте. В шаблоне "Avada" Wordpress нужно правильно прикрутить "фон" к блоку и заверстать красивую кнопку, вместо стандартной, для плагина Contact Form 7 Работа на 15 минут
Bootstrap верстка
Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ оказалось что верстка не адаптивная либо адаптивная но работает как-то не так.
Нужно это исправить и сделать нормальное отображение для мобильных устройств.
Сайт на вордпресс но с не стандартной темой. Дизайн на заказ делался.
Сайт в приложении.
Выбранный исполнитель
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