Мне необходимо была программа, которая бы координировала работу всех филиалов и к тому же чтобы работа всех филиалов была доступна через сайт каждому клиенту через пароль-доступ (аналог системы вэб наблюдения на выборах президента). Предложений было не много, многие обещали, а когда получали тех. задание отказывались, либо предлагали астрономические цены и сроки. Павел очень профессионально подошел к работе, изучив тех. задание, сразу предложил эффективное решение со сроками в несколько раз быстрее других предложений и с реальным бюджетом. Проект был выполнен в срок. Получилось даже круче, чем я ожидал. Павел, спасибо за работу. Желаю тебе удачи. Будем и дальше работать