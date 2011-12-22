Kuptsov

Павел Kuptsov

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Спец по Perl, MSSQL/MySQL,SAP Business One,

Моя специализация:

- Web: приложения на Perl любой сложности (парсеры, граберы, ftp, mail, pop3, smtp, http)

- Фреймворк: Mojolicious, Mojolicious::Lite, Mojo

- JavaScript: Spry Lib, JQuery, Ajax

- System: perl, сокеты, демоны, мультипоточность.

- Продукты для SEO, сбор и консолидирование информации, в том числе финансового характера, платежные системы (qiwi, эквайринги и т.п.)

- SMS шлюзы (smstraffic, sms-manager, smspilot и т.п.), рассылка, уведомления.

- Разработка баз данных, программирование на T-SQL (MSSQL) + Reporting Services + Crystal Reports.

- Большой опыт (7 лет) по сопровождению, конфигурированию программы SAP Business One + оптимизация бизнес-процессов и отчетности.

JavascriptMySQLjQueryPerlAjaxSMTP
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Отзывы заказчиков
vitaliy-greens
Виталий 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Ведение учета в филиалах. Приватно для kuptsov
Мне необходимо была программа, которая бы координировала работу всех филиалов и к тому же чтобы работа всех филиалов была доступна через сайт каждому клиенту через пароль-доступ (аналог системы вэб наблюдения на выборах президента). Предложений было не много, многие обещали, а когда получали тех. задание отказывались, либо предлагали астрономические цены и сроки. Павел очень профессионально подошел к работе, изучив тех. задание, сразу предложил эффективное решение со сроками в несколько раз быстрее других предложений и с реальным бюджетом. Проект был выполнен в срок. Получилось даже круче, чем я ожидал. Павел, спасибо за работу. Желаю тебе удачи. Будем и дальше работать
Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
Ответный отзыв
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Скрипт с расписанием
Доволен результатом! Быстро и качественно + нестандартный подход к реализации задачи! Благодарю за работу! Рекомендую!
Рекомендую этого работодателя! Четко ставит задачи, в процессе реализации всегда на связи и готов ответить на все возникающие вопросы.
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iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$49
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для обработки почты
Проект выполнен верно. Рекомендую данного исполнителя.
Грамотный заказчик. Оплата с некоторым опережением даже! Рекомендую.
Ответный отзыв
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Правка скриптов заказов
Высококвалифицированный спец. Работает быстро и качественно. Планирую продолжать сотрудничество и впредь.
Заказчик всегда на связи, оплата без промедлений. Рекомендую.
Ответный отзыв
A_Sol
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Необходимо модернизировать скрипт на perl. Часть 4
Доволен работой Павла. Замечаний по срокам и качеству созданного кода нет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Отдельно благодарен за работу в команде и замечания к коду.
Мы нашли полное взаимопонимание с заказчиком. Оплата без проблем. Задача сформирована точно.
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