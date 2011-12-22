Спец по Perl, MSSQL/MySQL,SAP Business One,
Моя специализация:
- Web: приложения на Perl любой сложности (парсеры, граберы, ftp, mail, pop3, smtp, http)
- Фреймворк: Mojolicious, Mojolicious::Lite, Mojo
- JavaScript: Spry Lib, JQuery, Ajax
- System: perl, сокеты, демоны, мультипоточность.
- Продукты для SEO, сбор и консолидирование информации, в том числе финансового характера, платежные системы (qiwi, эквайринги и т.п.)
- SMS шлюзы (smstraffic, sms-manager, smspilot и т.п.), рассылка, уведомления.
- Разработка баз данных, программирование на T-SQL (MSSQL) + Reporting Services + Crystal Reports.
- Большой опыт (7 лет) по сопровождению, конфигурированию программы SAP Business One + оптимизация бизнес-процессов и отчетности.
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Портфолио
- Бэбигард. Сеть мини детских клубов382 просмотра
- SEO Toolkit. Инструмент анализа сайта336 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Мне необходимо была программа, которая бы координировала работу всех филиалов и к тому же чтобы работа всех филиалов была доступна через сайт каждому клиенту через пароль-доступ (аналог системы вэб наблюдения на выборах президента). Предложений было не много, многие обещали, а когда получали тех. задание отказывались, либо предлагали астрономические цены и сроки. Павел очень профессионально подошел к работе, изучив тех. задание, сразу предложил эффективное решение со сроками в несколько раз быстрее других предложений и с реальным бюджетом. Проект был выполнен в срок. Получилось даже круче, чем я ожидал. Павел, спасибо за работу. Желаю тебе удачи. Будем и дальше работать
Ответный отзыв
Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
$30
10 баллов
12 лет назад
Доволен результатом! Быстро и качественно + нестандартный подход к реализации задачи! Благодарю за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую этого работодателя! Четко ставит задачи, в процессе реализации всегда на связи и готов ответить на все возникающие вопросы.
$49
10 баллов
12 лет назад
Проект выполнен верно. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Оплата с некоторым опережением даже! Рекомендую.
$20
10 баллов
12 лет назад
Высококвалифицированный спец. Работает быстро и качественно. Планирую продолжать сотрудничество и впредь.
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, оплата без промедлений. Рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Доволен работой Павла. Замечаний по срокам и качеству созданного кода нет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Отдельно благодарен за работу в команде и замечания к коду.
Ответный отзыв
Мы нашли полное взаимопонимание с заказчиком. Оплата без проблем. Задача сформирована точно.
Веб-программирование
8 отзывов
от $10
от 1 дня
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