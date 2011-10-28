Правка скриптов заказов

Привет.

Интернет-магазин. Написан на PERL.Требуется профи-программист, спец. именно по PERL-у. При оформлении заказа почему-то выпадают некоторые позиции или заказ просто обрывается на какой-либо из позиций или вообще не приходит.

Прошу обращаться ТОЛЬКО профессионала!