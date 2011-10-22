Добрый день! Нужно создать сайт интернет магазина Прикрепил ТЗ. Сайт образец приведенный заказчиком http://safemag.com.ua/ Дизайн будет разработан нашим дизайнером.
Создать приоритетность в Друпале
Создать систему установки приоритетов вывода товра на страницу подкатегорий в магазине macmade.ru
Магазин на друпале. Если задача будет решена, есть еще один подобный заказ.
Предоставляю фтп и админский пароль
Приоритеты задаются из панели продукта указанием порядковой цифры. Эта задача была решена для задания приоритетности для главной страницы, так что будет проще понять что нужно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины37 заявокЗакрыт13 лет назад
НеобХодимо изготовить сайт интернет-магазин по продаже продовольственных и промышленных товаров. Необходим весь стандартный набор функций магазинов с возможностью добавления информации вручную, импорт из xls и 1-с. + необходимы блоки : 1.топ ...Завершен13 лет назад
- $100
1. Поправить окошко "купон", чтобы оно принимало абсолютно любые знаки, размером до 30-40 символов 2. Сделать кнопку дисконтной карты, чтобы учитывала скидку и перессчитывала сумму заказа при ее нажатииЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересуют сроки и цена. ТЗ в приложении. Писать в личку.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Сайт установлен и обновлен, интеграция ИМ Обмен между 1с сайтом реалезована. Нужна консультация по интеграции 1С и ИМ, и публикация каталога. Требуется специалист имеющий практический опыт работы по данной теме, имеющий возможность на компе ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать интернет- магазин модной одежды! Готовый дизайн предоставлю.Завершен14 лет назад
Установить двигло Настроить по тз Создать шаблон (дизайн всех страниц уже отрисован) О проекте: 1. очень простой магазин, приблизительно такого уровня http://zakaz-flower.ru/ 2. псевдоинтернет-магазин (нет синхронизации с ...Завершен14 лет назад
Есть готовый шаблон-каталог. Нужно поставить его на любую бесплатную cms и добавить корзину в шаблонеИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Под ключ установка на хостинг настройка обучение Эксклюзивный дизайн; Информационное проектирование (разработка системы навигации по сайту); Информация о компании (проекте), контактная информация с картой проезда; Система новостей ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
впринципе просто каталог товаров с корзиной без модулей оплаты. просто должна быть красивая анимация интерфейса каталога без перезагрузки страницы. гонорар около 2000р. оставляйте свои аськиИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад