Создать приоритетность в Друпале

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки123 просмотра

Создать систему установки приоритетов вывода товра на страницу подкатегорий в магазине macmade.ru

Магазин на друпале. Если задача будет решена, есть еще один подобный заказ.

Предоставляю фтп и админский пароль

Приоритеты задаются из панели продукта указанием порядковой цифры. Эта задача была решена для задания приоритетности для главной страницы, так что будет проще понять что нужно.

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
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Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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