Создать приоритетность в Друпале

Создать систему установки приоритетов вывода товра на страницу подкатегорий в магазине macmade.ru

Магазин на друпале. Если задача будет решена, есть еще один подобный заказ.

Предоставляю фтп и админский пароль

Приоритеты задаются из панели продукта указанием порядковой цифры. Эта задача была решена для задания приоритетности для главной страницы, так что будет проще понять что нужно.