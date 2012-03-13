Ведение учета в филиалах. Приватно для kuptsov

Необходима программа-решение для ведения он-лайн учета работы филиалов, т.е. они будут у себя в компьютере заполнять простые отчеты, а центральный компьютер удаленно получать и консолидировать данную информацию. Также дополнительно нужна простая программка, которая сможет показывать на карте Москвы и Московской области удаленность введенных адресов от сети филиалов по Москве. + программа для трансляции данных с web-камер на сайт.

Программы должны быть очень простые для пользователя, занимать мало ресурсов.