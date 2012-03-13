Проект на Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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В связи со срочным проектом, мы ищем квалифицированного специалиста. Проект: В 1С bitrix необходимо создать регистрационный модуль, 3 текстовые страницы и создать новый шаблон, срок исполнения 2-3 дня. Работа по предоплате 50/50. Бюджет составляет 3500 рублей. Более подробно может рассказать руководитель проекта. Если это в вашей компетенции и у вас есть возможность выполнить условие сроков исполнения, прошу связаться со мной либо по эл. почте [email protected] (Наталья) либо по ICQ 460470278 (Анастасия)

12 лет назад
NatalieAles
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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