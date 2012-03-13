Joomla com_jreviews: Добавить страницу с рейтингом

Здравствуйте,

Сейчас на сайте Joomla в компоненте com_jreviews созданы записи банковских продуктов (кредитный карты, вклады, ипотека, автокредиты и т.п.), пользователи пишут отзывы на банковские продукты и ставят рейтинг от 0 до 10.

Отдельно есть таблица банков, чьи продукты представлены на сайте. Очевидно, что для каждого банка может быть несколько кредитных продуктов, несколько вкладов, другие предложения.

Требуется связать банки и банковские продукты (видимо, добавить каждому продукту custom field с выбором банка; или может просто связать по bank_id и listing_id) и добавить в компоненте com_jreviews новую страницу, которая бы для банка показывала среднюю оценку из всех оценок продуктов этого банка, а также ниже средние оценки по разным типам продуктов этого банка (кредиты, ипотека, вклады и т.п.)

Пример, как нужно выводить рейтинг на странице банка:

Банк: [название банка]

Общая оценка: 6.4 / 10.0

Кредитные карты: 7.5 / 10.0

Автокредиты: 4.8 / 10.0

Вклады: 9.5 / 10.0

Пенсионное страхование: 8.3 / 10.0

и так далее

Интересует стоимость