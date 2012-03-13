Joomla com_jreviews: Добавить страницу с рейтингом

Мини ТЗ: 1. У нас - CMS Joomla 2.5 2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved 3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2) 4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте! 5. Реализовать поиск ...
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Здравствуйте,
Сейчас на сайте Joomla в компоненте com_jreviews созданы записи банковских продуктов (кредитный карты, вклады, ипотека, автокредиты и т.п.), пользователи пишут отзывы на банковские продукты и ставят рейтинг от 0 до 10.
Отдельно есть таблица банков, чьи продукты представлены на сайте. Очевидно, что для каждого банка может быть несколько кредитных продуктов, несколько вкладов, другие предложения.
Требуется связать банки и банковские продукты (видимо, добавить каждому продукту custom field с выбором банка; или может просто связать по bank_id и listing_id) и добавить в компоненте com_jreviews новую страницу, которая бы для банка показывала среднюю оценку из всех оценок продуктов этого банка, а также ниже средние оценки по разным типам продуктов этого банка (кредиты, ипотека, вклады и т.п.)
Пример, как нужно выводить рейтинг на странице банка:
Банк: [название банка]
Общая оценка: 6.4 / 10.0
Кредитные карты: 7.5 / 10.0
Автокредиты: 4.8 / 10.0
Вклады: 9.5 / 10.0
Пенсионное страхование: 8.3 / 10.0
и так далее
Интересует стоимость
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