Добавить форму на сайт

Мини ТЗ: 1. У нас - CMS Joomla 2.5 2. Парсим отсюда: http://www.klassifikators.ru/tnved 3. Залить в какой-нибудь каталог Joomla (лучше всего наверное в K2) 4. В итоге внешне должно получиться так же, как и на исходном сайте! 5. Реализовать поиск ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ! Есть трекер -форум на phpBB,нужно добавить форму отзыва(голосовать) и примерно http://reviews.drom.ru/add/ с некоторой переработкой.
Кто возьмётся?
Общаюсь по скайпу iliandr777
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется доработать модуль поиска на сайте Полное описание что сделать в прикрепленном файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для рекламного агентства по контекстной рекламе требуется система автоматизированного сбора статистики по данным клиентских кампаний Директа и Адвордс. Выборочный сбор информации через API Метрики. Вывод всех полученных данных в клиентской панели, еженедельная рассылка отчетов клиентам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на разработке в joomla, нужно добавить пару скриптов, устранить некоторые трудности с отображением после перехода на хост, также кроссбраузерностью. Прошу откликнутся спецов по joomla. Бюджет до 30$ Спасибо!Завершен12 лет назад
- $50
Всем привет. Есть задача - перенести каталог автомобилей с одного сайта на другой, в удобном виде. Сайт донор - автомаркет.ру, (http://avtomarket.ru/catalog/Kia/?class=1), сайт акцептор - kia-moskva.ru, он на Друпале. Нужно перетащить весь каталог примерно в таком же виде, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Нужно флеш-приложение для подбора решетки на окно, состоящее из двух частей: Часть 1. Загрузчик Пользователь загружает фото фасада своего дома в свой профиль на сайте, указывает точки привязки. (Указывает произвольные две точки на фото и вводит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Уважаемые эксперты по скриптам! Есть такое дело: на сайте http://kinoylei.ru/ стоит скрипт вот его содержание ( ЭТО ТО ЧТО СТОИТ В ШАБЛОНЕ САЙТА!!!!! 1 ЧАСТЬ ) ВОТ ЭТО СТАВИТСЯ В КАЖДУЮ НОВОСТЬ 2 ЧАСТЬ!!!!! ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести статический сайт http://pamyatnik.org.ua/ на простой движок. Из функций нужна функциональная галерея и возможность добавлять/редактировать странички и категории. Так же важно наличие ЧПУ и редактирование мета-данныхЗавершен12 лет назад
Массовая замена кода в страницахЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется сделать конструктор ангара на flash на подобие http://techline-online.ru/service/angar.html Сматреть картинку ниже "Собери себе ангар" Будет выбор цветов, опций, другое дизайнерское исполнениеВеб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад