Добавить форму на сайт

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок146 просмотров
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Здравствуйте ! Есть трекер -форум на phpBB,нужно добавить форму отзыва(голосовать) и примерно http://reviews.drom.ru/add/ с некоторой переработкой.

Кто возьмётся?

Общаюсь по скайпу iliandr777

12 лет назад
iliandr777
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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