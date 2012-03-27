Исправления и настройки в joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть сайт на разработке в joomla, нужно добавить пару скриптов, устранить некоторые трудности с отображением после перехода на хост, также кроссбраузерностью.

Прошу откликнутся спецов по joomla.

Бюджет до 30$

Спасибо!

Joomla
12 лет назад
Che_Bogdan
Богдан 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
babay86
Андрей 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
3 дня
Сотрудничество с Андреем оставило только положительные впечатления. В действительности человек специалист дела, за которое взялся, все замечания и доработки понимал с полуслова, знал что ? где ? как ? исправить и дополнить. До сих пор обращаюсь за советами и консультациями. Рекомендую!!! Удачи!!!
Заказчик порядочный. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.