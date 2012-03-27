Исправления и настройки в joomla

Сотрудничество с Андреем оставило только положительные впечатления. В действительности человек специалист дела, за которое взялся, все замечания и доработки понимал с полуслова, знал что ? где ? как ? исправить и дополнить. До сих пор обращаюсь за советами и консультациями. Рекомендую!!! Удачи!!!