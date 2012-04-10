Перевести статический сайт на движок

Веб-программированиеЗавершен11 заявок192 просмотра
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Нужно перевести статический сайт http://pamyatnik.org.ua/ на простой движок. Из функций нужна функциональная галерея и возможность добавлять/редактировать странички и категории. Так же важно наличие ЧПУ и редактирование мета-данных

12 лет назад
matiass
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mandarin-kokain
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Замечательный исполнитель, все сделал в лучшем виде и даже больше обещаного. Всем советую
С Александром приятно работать, четко ставит задачу и не придирается. Оплатил работу без промедления, да еще и выше оговоренной суммы! Рекомендую