Настройка отправки писем из формы обратной связи

нужно сделать функцию для php в которую я загоняю период(ы) по московкому времени а он мне переводит в разные пояса. пример: set period = "22:00-5:00","6:00-10:00"(+4) print "time period in new york:" time_convert_function(-6,am) print "time period in london:" time_convert_function(0, 24) 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить отправку писем на двух сайтах и двух копиях этих сайтов. Установлены DF contact и JForms.
Что требуется.
В письме пришедшем на почту отображалось:
1. Имя
2. email
3. Текст сообщения
4. С какого сайта пришло
В поле отправитель должно быть указано имя указанное в форме и письмо должно прийти с email-а указанного в форме.
В поле "Тема" должно быть написано с какого сайта пришло письмо
Данный вариант реализован на вордпрессе с помощью плагина Contact Form 7.
Доступ к вордпрессу и примеру письма предоставлю.
Оплата по факту или через безопасную сделку
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