Настройка отправки писем из формы обратной связи

Требуется настроить отправку писем на двух сайтах и двух копиях этих сайтов. Установлены DF contact и JForms.

Что требуется.

В письме пришедшем на почту отображалось:

1. Имя

2. email

3. Текст сообщения

4. С какого сайта пришло

В поле отправитель должно быть указано имя указанное в форме и письмо должно прийти с email-а указанного в форме.

В поле "Тема" должно быть написано с какого сайта пришло письмо

Данный вариант реализован на вордпрессе с помощью плагина Contact Form 7.

Доступ к вордпрессу и примеру письма предоставлю.

Оплата по факту или через безопасную сделку