Слайдер на jQuery изменить

вот исходник слайдера

http://2.s3.envato.com/files/19640971/index.html

В файле js/preview.js внесены изменения в настройках, крутить по 1му а не по 3, убраны стрелки и текст, изменена скорость. и размер слайдов.

http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F2.s3.envato.com%2Ffiles%2F19640971%2Findex.html

Иногда если крутить колёсико на мышке туда сюда, или просто слайды долго крутятся, слайдер начиет хандрить, не равномерно двигать слайды, без пауз.

Скорее всего это происходит по-тому что скорость поменял, до этого таких проблем не замечалось.