Доработка функциональной части для магазина

Для доработки функциональной части интернет-магазина (движок OpenCart) требуется программист. Перечень необходимых работ:

– отображение двух валют в категориях товаров для всех групп покупателей (гривна-розница, доллар-розница). На странице товара уже реализована данная функция. Если она реализована неграмотно – переделать. В корзине и при оформлении товара должна отображаться только розничная цена в гривнах (для всех групп покупателей, кроме оптовиков);

– отображение четырех валют в категориях товаров и на странице товара для группы оптовых покупателей (гривна-розница, доллар-розница, гривна-опт, доллар-опт). При этом в корзине и при оформлении заказа должна отображаться только оптовая цена в гривнах. Оптовая цена задается в отдельное поле в админке на странице редактирования товара. Так же, как и розничная. Оптовая цена не должна зависить некоем образом от розничной. В списке товаров в админпанели должна отображаться наряду с розничной и оптовая цена;

– сделать фильтр товаров в админпанели;

– добавить "Нашли ошибку в описании?" на странице описания товара;

– доработать дизайн модуля "Нашли дешевле?", уменьшить его размер и поменять цвета;

– добавить поле с редактором для вывода краткого описания товара, которое заносится отдельно и формируется НЕ из главного описания;

– реализовать всплывающие подсказки для характеристик (атрибутов).

– добавить в общую группу вкладок вкладку "Доставка и оплата" на странице описания товара, а также учесть возможность добавления еще вкладок;

– добавить вывод названия товара в название вкладки, например "Описание Philips MR-500", "Характеристики Philips MR-500" и т. п.;

– прикрутить онлайн-консультант на сайт;

В процессе работы могут возникнуть дополнения или изменеения, так что не пугаться.

Если вы чувствуете в себе силы реализовать задуманное и желательно в кратчайшие сроки – жду ваших ценовых предложений. Обязательно указывайте срок, за который вы в состоянии это сделать.