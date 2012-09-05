Создать flash из нескольких кадров

Требуется толковый программист для исправления ошибок на магазине (osCommerce). Знание osCommerce надо хорошее, потому что там сложновато исправлять то, что требуется. Переговоры буду вести по скайпу, т.ч. наличие скайпа – обязательно. Резюме и скайп шлите сюда - ...