Требуется на сайт www.acr.by создать модуль горячих предложений по автомобилям. Заполняются автомобили вручную администратором, возможность загрузки фотографий. Внутренняя страница по горячему предложению должна быть примерно такая http://www.globalmotors.by/auto/show/101 Список автомобилей должен быть примерно такой http://www.globalmotors.by/auto Также должен присутствовать слайдер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимл создать flash из нескольких кадров с добавлением эффекта!
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