Рассылка сообщений для подписчиков

Нужно написать (или дописать на базе существующих) скрипт рассылки сообщений для подписчиков.

Основное условие рассылка должна быть легальной (поскольку подписчики реальные клиенты, которые письменно согласились получать рассылку), с возможностью подписки и автоматической отписки.

Также в скрипте должны использоваться стандартные методы для Mail серверов, чтобы письмо грамотно проходило разные проверки на корректность отправки и не попадало в спам.

Требования к скрипту:

возможность рассылать письма на количество в 8000 адресов с последующим увеличением на 2000 адресов в год,

возможность импорта адресов из файла,

наличие планировщика рассылок (рассылка будет осуществляться 3-5 раз в месяц),

скрипт предпочтительно должен быть написан на PHP с возможностью размещения на Unix хостинге,

наличие логов отправки сообщений и ответа сервера получателя.