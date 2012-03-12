Yandex maps api + mysql

Необходимо собрать flash-сайт на основе готового зарубежного шаблона, соблюдая следующие требования: 1. Мультиязычность. 4 языка: русский, английский, французский и иврит. Доработать шрифты для этой цели, чтобы не было багов с отображением символов и вместе с тем ...
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Требуется программист для проекта связанного с мониторингом подвижных объектов. Задача - написать сайт, отображающий на картах яндекс объекты с обновлением местоположения в реальном режиме времени. Так же система построения треков, отчетов. Вся информация хранится в БД под управлением mysql. Оплата договорная. Проект будет сдаваться поэтапно и так же оплачиваться! Интересует долговременное сотрудничество, поскольку функционал сайта будет постоянно расширяться и, соответственно, оплачиваться!
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